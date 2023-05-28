Фитнес и здоровье
00:44, 28 мая 2023
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Диетолог назвал самый полезный перекус для здоровья пожилых людей

Добавлять в рацион можно уже после 50 лет

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезном для здоровья пожилых людей перекусе.

По словам Гинзбурга, людям старше 50 лет следует добавить в свой рацион мюсли, каши, фрукты и овощи, кисломолочные напитки. Также полезный для здоровья пожилых людей перекус — овощные салаты, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.

Врач объяснил, что в таких продуктах содержится необходимое количество витаминов, клетчатки, сложных углеводов, пробиотиков.

Он отметил, что практика регулярно питаться такими продуктами существенно снижает риск развития рака, артериальной гипертензии, атеросклероза, диабета и других болезней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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