Диетолог назвал самый полезный перекус для здоровья пожилых людей

По словам Гинзбурга, людям старше 50 лет следует добавить в свой рацион мюсли, каши, фрукты и овощи, кисломолочные напитки. Также полезный для здоровья пожилых людей перекус — овощные салаты, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.

Врач объяснил, что в таких продуктах содержится необходимое количество витаминов, клетчатки, сложных углеводов, пробиотиков.

Он отметил, что практика регулярно питаться такими продуктами существенно снижает риск развития рака, артериальной гипертензии, атеросклероза, диабета и других болезней.

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