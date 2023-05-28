Диетолог назвал самый полезный перекус для здоровья пожилых людей

00:44, 28 мая 2023
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Диетолог назвал самый полезный перекус для здоровья пожилых людейДобавлять в рацион можно уже после 50 лет
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезном для здоровья пожилых людей перекусе.
По словам Гинзбурга, людям старше 50 лет следует добавить в свой рацион мюсли, каши, фрукты и овощи, кисломолочные напитки. Также полезный для здоровья пожилых людей перекус — овощные салаты, цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями.
Врач объяснил, что в таких продуктах содержится необходимое количество витаминов, клетчатки, сложных углеводов, пробиотиков.
Он отметил, что практика регулярно питаться такими продуктами существенно снижает риск развития рака, артериальной гипертензии, атеросклероза, диабета и других болезней.
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