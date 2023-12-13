Диетолог назвала цитрусовые самыми зимними фруктами

Королёва объяснила, что это известный источник витаминов, кислот и минеральных веществ. Но не менее полезно в зимние холода есть поздние сорта яблок и груш. Также важны жиры, нерафинированное масло, сало и подобные продукты.

«Зима — это время цитрусовых. Из их состава мы получаем все сезонные компоненты для того, чтобы дать возможность организму зарядиться и микроэлементами, и витамином C, и просто энергией, и радостью от понимания, что скоро Новый год. Такое мандариновое время нас оптимизирует, радует ощущением приближающихся праздников. Это уже настроение и, соответственно, это здоровье. Всё это также позволяет получить антиоксиданты и минеральные вещества», — рассказала диетолог.

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