Диетолог назвала лучшие напитки для завтрака

Кристина Плотникова, диетолог, рассказала о лучших напитках для завтрака, включая кефир и зелёный чай. Она поделилась этой информацией в интервью с СМИ.

Она рекомендует пить натощак воду или воду с лимоном (если нет проблем с желудочно-кишечным трактом), чтобы придать тонус организму и активизировать процессы пищеварения. Во время еды, по её словам, стоит пить зелёный чай, кефир, смузи или какао.

Зелёный чай является отличным выбором, так как он содержит кофеин, который поможет оживиться и проснуться утром. Он также стимулирует работу мозга и способствует сжиганию жира. Зелёный чай является мощным антиоксидантом, богатым аминокислотами, витаминами и микроэлементами.

Кефир, по словам Плотниковой, успокаивает нервную систему и содержит множество витаминов. Он также улучшает функцию желудочно-кишечного тракта благодаря наличию полезных бактерий.

Смузи — это разнообразные напитки, которые могут быть овощными, ягодными, фруктовыми или с добавлением молока. Калорийный смузи может быть полноценным завтраком, богатым полезными веществами. Зелёные смузи с сельдереем и много зелени особенно рекомендуются, так как они помогут снять утренние отеки и обеспечат организм клетчаткой.

Какао — это калорийный напиток, который хорошо утоляет голод и придаёт энергию организму. Он содержит множество полезных веществ, таких как кофеин, аминокислоты, антиоксиданты, витамины и минералы, такие как фосфор, магний и цинк.