Диетолог назвала неочевидную пользу дикого чеснока — черемши — для здоровья

Врач подтвердила, что черемша полезна для сосудов, улучшения капиллярного кровоснабжения. В этом растении высокий уровень аскорбиновой кислоты, витамина К, бета-каротина и других полезных веществ. Черемша обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами.

Однако есть и противопоказания. Черемшу нужно есть с осторожностью, или в зависимости от состояния придётся исключить полностью, людям со склонностью к образованию камней в почках, к гастритам, панкреатитам, колитам, язвам.

«Много витамина К — для нормальной свёртываемости крови, чтобы не было кальцинатов в сосудах. Зелёный цвет — это бета-каротин, предшественник витамина А — для нормальной работы иммунной системы, выработки антител, обновления кожи и слизистых. В черемше есть лютеин и зеаксантин. Черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых», — рассказала врач.

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