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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 апреля 2024, 03:59
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Диетолог назвала неочевидную пользу дикого чеснока — черемши — для здоровья

В продукте много полезных веществ
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила полезные свойства черемши — растения, также известного как медвежий лук, дикий чеснок.
Диетолог назвала неочевидную пользу дикого чеснока — черемши — для здоровья
© Pascal Debrunner / Unsplash

Врач подтвердила, что черемша полезна для сосудов, улучшения капиллярного кровоснабжения. В этом растении высокий уровень аскорбиновой кислоты, витамина К, бета-каротина и других полезных веществ. Черемша обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами.

Однако есть и противопоказания. Черемшу нужно есть с осторожностью, или в зависимости от состояния придётся исключить полностью, людям со склонностью к образованию камней в почках, к гастритам, панкреатитам, колитам, язвам.

«Много витамина К — для нормальной свёртываемости крови, чтобы не было кальцинатов в сосудах. Зелёный цвет — это бета-каротин, предшественник витамина А — для нормальной работы иммунной системы, выработки антител, обновления кожи и слизистых. В черемше есть лютеин и зеаксантин. Черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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