Диетолог назвала полезными перекусами перед сном творог и йогурт без сахара

Опубликовано 17 января 2025, 02:461 мин.
Диетолог назвала полезными перекусами перед сном творог и йогурт без сахараСладкое лучше не есть
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева посоветовала перекусывать перед сном лёгкими белковыми продуктами, но без сахара.
Специалист отметила, что чувство голода перед сном лучше не игнорировать — могут начаться проблемы с засыпанием. И тогда можно съесть небольшую порцию омлета, творог или йогурт без сахара.
По словам диетолога, порции перекусов должны быть небольшими, и лучше в них не включать картофель, рис и сладкие добавки в виде ягод и варенья.
«Например, приготовьте омлет или перекусите небольшим количеством белкового продукта, такого как йогурт без сахара или творог», — отметила эксперт.
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