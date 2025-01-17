Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 января 2025, 02:46
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Диетолог назвала полезными перекусами перед сном творог и йогурт без сахара

Сладкое лучше не есть
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева посоветовала перекусывать перед сном лёгкими белковыми продуктами, но без сахара.
Диетолог назвала полезными перекусами перед сном творог и йогурт без сахара
© Racool_studio / Freepik

Специалист отметила, что чувство голода перед сном лучше не игнорировать — могут начаться проблемы с засыпанием. И тогда можно съесть небольшую порцию омлета, творог или йогурт без сахара.

По словам диетолога, порции перекусов должны быть небольшими, и лучше в них не включать картофель, рис и сладкие добавки в виде ягод и варенья.

«Например, приготовьте омлет или перекусите небольшим количеством белкового продукта, такого как йогурт без сахара или творог», — отметила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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