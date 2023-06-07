Диетолог назвала причину сильной тяги к сладкому

Явный или скрытый затяжной стресс влияет на избыточную выработку кортизола, в силу чего иммунитет не справляется и требует помощи для баланса. А эндорфины выделяются как раз под действием сладкого: шоколад, конфеты, сладкие напитки.

Но проблема в том, что «заедание» стресса предполагает большое количество сладостей, что может привести к диабету из-за резкого скачка сахара в крови. К тому же шоколад содержит фенилэтиламин — природную основу нейромедиаторов, которые провоцируют чрезмерное потребление продукта.

Чтобы справиться с этим состоянием, Кей порекомендовала заменить сладкое интенсивной пешей прогулкой, достаточно даже 15 минут. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, по сути, это замена шоколаду и другим сладостям.

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