Диетолог назвала продукты приводящие к бессоннице

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Диетолог назвала продукты приводящие к бессонницеИ чем это вызвано
Многие люди сталкиваются с бессонницей. Кому-то это состояние привычно, кому-то в новинку. Но все хотят от него избавиться. И перед тем, как идти к врачу, можно попробовать пересмотреть свой рацион питания, поэтому диетолог Елена Кален перечислила продукты, вызывающие бессонницу.
Жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, авокадо и сыр с плесенью действительно могут вызывать бессонницу у человека – заявляет диетолог.
По ее словам, в этих продуктах содержится большое количество тиранина.
Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать
Елена Кален
Диетолог
Источник: РИА спорт