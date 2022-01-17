Диетолог назвала продукты приводящие к бессоннице

И чем это вызвано

Многие люди сталкиваются с бессонницей. Кому-то это состояние привычно, кому-то в новинку. Но все хотят от него избавиться. И перед тем, как идти к врачу, можно попробовать пересмотреть свой рацион питания, поэтому диетолог Елена Кален перечислила продукты, вызывающие бессонницу.