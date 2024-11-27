Диетолог назвала стресс одним из пусковых механизмом ожирения

Правильного и индивидуального питания, при всём его значении, недостаточно, фундамент для профилактики болезней и ожирения в частности — образ жизни. Врач отметила, что кроме правильного питания нужно обращать внимание на такие факторы, как «осознанность, образованность — тут много всего».

Для борьбы с ожирением необходимо наладить как пищевое поведение, так и сбалансировать витамины, а также учитывать стрессы, которые могут приводить к недостатку кислорода и глюкозы и, как следствие, хандре и «прочему».

«Всё это очень индивидуально. У каждого человека свой организм, который подвержен определённым стрессам и заболеваниям. И для каждого своя диета. Но сначала нужно отточить болванку, основа здорового питания должна быть. Помимо правильного питания нужно обращать внимание на осознанность, образованность — тут много всего», — рассказала врач.

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