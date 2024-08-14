Диетолог назвала варенье вредным для здоровья продуктом

По словам эксперта, при готовке в большинстве ягод разрушаются витамины и полезные соединения. Поэтому варенье в большинстве случаев не является источником витамина С.

Зато на 70% состоит из углеводов из-за большого количества сахара. Однако при выборе между тортом и вареньем, предпочтение всё же следует отдать второму.

Диетолог уточнила, что нужно обращать внимание на варенье из клубники, малины, черники, облепихи. В этих ягодах при варке сохраняются витамины.

«Во время варки полностью исчезает витамин С, он разрушается. Более стойкие витамины — это группы B — бета-каротиноиды, которые находятся в тёмных ягодах, в оранжевых и красных: облепиха, клубника, черника. Варенье содержит большое количество органических кислот, в том числе салициловую кислоту. Поэтому очень мы используем малиновое варенье как средство от простуды. Салициловая кислота — аспирин, лекарство от простуды», — объяснила эксперт.

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