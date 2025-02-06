Диетолог назвала яйца и холодец природным источником коллагена

По словам Чернышовой, природный источник коллагена — растительные и животные продукты, включая куриное мясо, яйца, а также пищевые добавки. Важный источник коллагена — холодец, сваренный из мяса и костей, причём это — один из лучших природных источников белка.

Однако коллаген не усваивается «напрямую», сначала коллаген из пищи организм расщепляет на аминокислоты, из которых затем будет синтезироваться собственный коллаген. Но, кроме аминокислот, организму для выработки коллагена нужны медь, селен, железо и различные витамины. Поэтому важен разнообразный рацион.

Врач напомнила о риске избыточного потребления белка. Особенно это опасно для людей с больной поджелудочной и другими проблемами ЖКТ. «В готовом блюде на 100 г холодца приходится в среднем 3 г коллагена. А в день человеку нужно около 5 г коллагена, чтобы организм мог из него синтезировать собственные белки. Поэтому примерно 150-200 г холодца будет вполне достаточно», — отметила Чернышова.

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