Диетолог объяснил, чем полезны вишня и черешня для организма

По словам специалиста, в обеих ягодах множество витаминов и различных веществ, способствующих снижению воспалительных процессов — частой причины онкологии. Также в них высокий уровень мелатонина, обеспечивающего глубокий сон.

Вишня и черешня полезны для снятия стресса, перенапряжения. В них много магния, витаминов группы В.

«По данным ряда исследований, всего две столовые ложки вишнёвого сока перед сном увеличивают уровень мелатонина. Это связано с тем, что в ягодах содержится аминокислота триптофан, которая способствует выработке гормона сна. Если есть их перед тем, как лечь спать, то сон будет крепче», — подчеркнул диетолог.

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