Диетолог объяснил, какое масло — самое вредное для жарки

Специалист назвал растительные масла: подсолнечное, кукурузное, оливковое. По его словам, оливковое — самое полезное, а подсолнечное — самое вредное. Но оливковое является наиболее дорогим вариантом, поэтому доступно не всем.

Поэтому «усреднённым» по пользе и бюджету вариантом является кукурузное масло.

Врач объяснил, почему подсолнечное масло считается самым вредным для жарки. При нагревании в избытке содержащиеся в этом продукте полиненасыщенные жирные кислоты теряют свои свойства. В итоге эти вещества могут привести к хроническому воспалению, что может спровоцировать когнитивные проблемы и развитие болезни Альцгеймера.

«Недавно, появилась неплохая альтернатива — высокоолеиновое подсолнечное масло — масло, в котором омега 6 кислоты заменены олеиновой кислотой, содержание которой в некоторых сортах достигает 80%», — посоветовал диетолог.

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