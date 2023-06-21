Диетолог объяснил, кому в жару нельзя пить кофе

По словам врача, если у человека диагностированы артериальная гипертония, перебои в работе сердца, в жару этот напиток крайне нежелателен. И если лечащий врач такого пациента позволяет пить кофе в других обстоятельствах, то в жару от напитка стоит отказаться.

Гинзбург подчеркнул, что в жару кофе провоцирует более сильное неконтролируемое повышение давления, перебои в работе сердца.

Проблема также кроется в нарушении терморегуляции, которая может быть у некоторых людей. Из-за этого организм будет перегреваться . Причём даже более опасным, чем кофе, может быть чай — из-за большего объёма.

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