Диетолог объяснила, чем иван-чай полезен для организма

Врач рассказала, что растение содержит пектин и крахмал — необходимые организму углеводы. Также в кипрее много дубильных веществ, витаминов B и C.

Растение содержит живительные органические кислоты, фитостеролы, флавоноиды. Из минералов содержатся медь, железо, кальций и марганец.

Иван-чай помогает при лечении заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии, а флавоноиды борются с воспалением и снижают боль. Диетолог отметила, что конкретных противопоказаний к кипрею нет, но его нельзя употреблять слишком часто, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Также его лучше не пить людям, принимающим обезболивающие препараты.

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