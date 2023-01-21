Диетолог объяснила, чем иван-чай полезен для организма

Диетолог объяснила, чем иван-чай полезен для организмаВ нём много полезных соединений
Диетолог объяснила, что иван-чай полезен для организма содержанием углеводов и витаминов. Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе кипрея, или иван-чая.
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Врач рассказала, что растение содержит пектин и крахмал — необходимые организму углеводы. Также в кипрее много дубильных веществ, витаминов B и C.
Растение содержит живительные органические кислоты, фитостеролы, флавоноиды. Из минералов содержатся медь, железо, кальций и марганец.
Иван-чай помогает при лечении заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии, а флавоноиды борются с воспалением и снижают боль. Диетолог отметила, что конкретных противопоказаний к кипрею нет, но его нельзя употреблять слишком часто, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Также его лучше не пить людям, принимающим обезболивающие препараты.
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