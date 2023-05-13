Диетолог объяснила, как бороться с утренней отёчностью лица

Если отёчность хроническая, это повод обратиться к врачу. Но если отёки на лице возникают изредка, нужно скорректировать рацион и режим питания.

По словам Бережной, к утренним отёкам на лице может приводить потребление на ужин или поздно вечером солёной рыбы либо солений и нарушение питьевого режима. Такой же эффект может быть, если съесть на ночь острое, жирное, выпить алкоголь.

Вывести из организма излишки соли и алкоголя поможет обильное питьё: пить нужно обычную негазированную воду. Также поможет плавание, прогулки на свежем воздухе. Локально отёки на лице снимет чередование тёплых и холодных компрессов.