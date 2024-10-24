Диетолог объяснила, почему нужно есть орехи каждый день

По её словам, согласно современным рекомендациям, растительная пища в повседневном рационе должна преобладать. Речь идёт, в том числе о богатом источнике растительного белка, — орехах.

Дианова подчеркнула, что орехи — источник белка, клетчатки и жиров. Например, грецкий орех полезен для профилактики болезни Альцгеймера, в бразильском орехе высокий уровень селена, помогающего организму бороться против рака и старения кожи.

При этом орехи — калорийный продукт. И те, кто озабочен калориями, могут считать съеденные орехи поштучно: например, «женская норма миндаля за один приём пищи — 10 штук, а мужская — 15».

«Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на мозг в плане профилактики заболеваний Альцгеймера. Бразильский орех — источник селена, который помогает бороться против рака и против старения кожи. Фисташки (пресные) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.