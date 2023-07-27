Диетолог объяснила, почему опасно покупать продукты у уличных торговцев

Покупка еды с рук может повлечь за собой серьёзные проблемы, вплоть до опасных инфекций и даже смертельного исхода, рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев.

Часто уличные продавцы игнорируют правила гигиены, размещая свои продукты прямо на земле без должных условий и около дорог. В результате, продукты могут храниться при неправильной температуре, способствуя размножению вредоносных бактерий, плесени и фруктовых мух. Если такую еду употребить, то есть шансы столкнуться с болями в животе, диареей и отравлением.

Также следует помнить о возможном использовании химии продавцами, которая может придать продуктам более презентабельный вид. На этапе роста овощей и фруктов, продавцы могут использовать нитраты и пестициды. Это весьма опасно, и употребление такой еды может привести к тяжёлым заболеваниям.

Особенно рискованно покупать с рук молочные продукты, мясо или яйца. Корова, давшая молочную продукцию, может быть больна опасными заболеваниями, которые передадутся человеку. Кроме того, при неправильном хранении или недостаточной термической обработке мясных продуктов в них могут размножаться возбудители кишечных инфекций. Такие заболевания, как дизентерия, сальмонеллёз, ботулизм или туберкулёз, могут быть опасны для жизни. Поэтому стоит быть предельно осторожным при выборе еды и лучше покупать продукты в проверенных магазинах и магазинчиках.