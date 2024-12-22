Диетолог объяснила пользу холодца высоким содержанием белка

Врач отметила, что в России холодец готовят из мяса, хрящей и костей, для этого блюдо должно долго томиться на слабом огне. В Австрии и Германии делают зельц из свинины, во Франции варят из куриного мяса. Польза холодца объясняется, в частности, высоким содержанием белка и аминокислоты лизина, способствующей усвоению кальция.

«Холодец богат белком — основным строительным материалом для клеток. Также в его составе есть цинк и железо, необходимые для правильного кроветворения и поддержки иммунитета, витамины группы B, лизин — аминокислота, которая помогает кальцию как следует усваиваться в организме. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье костей», — подчеркнула Кашух.

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