Диетолог объяснила, прибавит ли здоровья полный отказ от сахара

По словам эксперта, несмотря на опасность злоупотребления сахара, полный отказ от сладкого не сулит организму ничего хорошего, потому что из таких продуктов человек получает глюкозу. А за счёт этого вещества организм работает без сбоев.

Также Соломатина посоветовала худеющим не исключать сладкое из рациона: калории можно сбросить с помощью тренировок.

«Мы не сможем долго существовать без этого элемента. Сахар улучшает восприятие информации, снабжает организм питательными веществами. Более того, головной мозг во многом функционирует как часы только благодаря тому, что в организм поступает глюкоза», — отметила врач.

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