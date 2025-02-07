Диетолог объяснила сытность баклажана большим количеством клетчатки

Опубликовано 07 февраля 2025, 01:201 мин.
Диетолог объяснила сытность баклажана большим количеством клетчаткиИ сочетаемостью с белком
Диетолог, к.м.н., директор клиники эстетической медицины Маргарита Королёва объяснила пользу баклажана большим количеством клетчатки и пищевых волокон, полезных для пищеварения, и сочетанием с источниками полноценного белка.
Диетолог отметила, что готовить баклажаны нужно, не переваривая, потому что тогда продукт лишится полезных свойств. По словам врача, после приготовления в баклажане должна сохраниться «некая хрупкость, чтобы обеспечить поступление пищевых волокон».
Тогда продукт будет полезным для поддержания работы пищеварительной системы. Кроме того, баклажан благотворно влияет и на бактериальную микрофлору кишечника.
«Растительная клетчатка, волокна, хорошая сочетаемость с источниками полноценного белка делают его сытным. Много волокон растительной клетчатки», — рассказала эксперт.
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