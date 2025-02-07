Диетолог объяснила сытность баклажана большим количеством клетчатки

Диетолог отметила, что готовить баклажаны нужно, не переваривая, потому что тогда продукт лишится полезных свойств. По словам врача, после приготовления в баклажане должна сохраниться «некая хрупкость, чтобы обеспечить поступление пищевых волокон».

Тогда продукт будет полезным для поддержания работы пищеварительной системы. Кроме того, баклажан благотворно влияет и на бактериальную микрофлору кишечника.

«Растительная клетчатка, волокна, хорошая сочетаемость с источниками полноценного белка делают его сытным. Много волокон растительной клетчатки», — рассказала эксперт.

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