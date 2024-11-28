Диетолог объяснила, так ли важно всегда подсчитывать калории

Опубликовано 28 ноября 2024, 04:031 мин.
Диетолог объяснила, так ли важно всегда подсчитывать калорииВажнее следить за питанием
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что калькулятор калорий нужен профессиональным спортсменам, которым нужно удерживать вес, наращивать мышечную массу либо «сушиться». Но обычным людям специальные методы или калькуляторы для измерения калорий ни к чему.
По словам врача, вместо подсчёта калорий достаточно следить за объёмами потребляемой пищи. Врач уточнила, что для снижения веса следует прежде всего учитывать, сколько конкретный человек может съесть за один приём пищи.
И чтобы создать здоровый дефицит калорий можно попросту отказаться от еды после определённого времени, и следить сколько ешь. Иными словами, для похудения нужно или уменьшить потребление калорий, или повысить их расход.
Врач напомнила, что в вопросе похудения нужно учитывать качественный полноценный сон, физическую активность, потребление достаточного объёма воды.
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Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
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