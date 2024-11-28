Диетолог объяснила, так ли важно всегда подсчитывать калории

По словам врача, вместо подсчёта калорий достаточно следить за объёмами потребляемой пищи. Врач уточнила, что для снижения веса следует прежде всего учитывать, сколько конкретный человек может съесть за один приём пищи.

И чтобы создать здоровый дефицит калорий можно попросту отказаться от еды после определённого времени, и следить сколько ешь. Иными словами, для похудения нужно или уменьшить потребление калорий, или повысить их расход.

Врач напомнила, что в вопросе похудения нужно учитывать качественный полноценный сон, физическую активность, потребление достаточного объёма воды.

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