Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 ноября 2024, 04:03
1 мин.

Диетолог объяснила, так ли важно всегда подсчитывать калории

Важнее следить за питанием
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что калькулятор калорий нужен профессиональным спортсменам, которым нужно удерживать вес, наращивать мышечную массу либо «сушиться». Но обычным людям специальные методы или калькуляторы для измерения калорий ни к чему.
Диетолог объяснила, так ли важно всегда подсчитывать калории
© Freepik.com

По словам врача, вместо подсчёта калорий достаточно следить за объёмами потребляемой пищи. Врач уточнила, что для снижения веса следует прежде всего учитывать, сколько конкретный человек может съесть за один приём пищи.

И чтобы создать здоровый дефицит калорий можно попросту отказаться от еды после определённого времени, и следить сколько ешь. Иными словами, для похудения нужно или уменьшить потребление калорий, или повысить их расход.

Врач напомнила, что в вопросе похудения нужно учитывать качественный полноценный сон, физическую активность, потребление достаточного объёма воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.