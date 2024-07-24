Диетолог объяснила, вредно ли сливочное масло для организма

Но врач подчеркнула, что сливочное масло — источник насыщенных жиров, насыщенных кислот, продуцируемых человеческим организмом. То есть человек прибавляет себе жиры, которые и так вырабатываются.

Поэтому в рационе сливочного масла должно быть мало. Однако беременным женщинам сливочное масло в меру необходимо, поскольку в нём содержатся жирорастворимые витамины.

Иначе на организм действуют растительные масла. В этих продуктах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Человеческий организм такие соединения не вырабатывает.

«Дело не в маленьком кусочке масла, а в насыщенных жирах, которые есть в сливочном масле. Они суммарно играют большую роль. А структура растительных масел (подсолнечное, оливковое, ореховое) другая: там полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Они действуют на наше тело иначе. Если насыщенные кислоты — это наш жир, то полиненасыщенные наше тело само не продуцирует, мы получаем их из пищи. Это незаменимые факторы питания. Поэтому, не смотря на то, что это всё жиры, они совершенно разные и по-разному работают в нашем организме», — объяснила диетолог.

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