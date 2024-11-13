Диетолог опровергла необходимость завтракать, если с утра нет аппетита

Эксперт объяснила, что завтракать необходимо, так как если пропускать этот приём пищи, в течение дня возникает голод из-за растраты энергии, которая не поступила из пищи, съеденной за завтраком. И тогда человек восполняет силы быстрыми углеводами, что чревато лишним весом.

Но не всё так однозначно, потому что нет абсолютных «за» и «против» пропуска завтрака, равно как и необходимости есть с утра. По словам Дробышевой, существуют исследования, подтверждающие правоту обеих точек зрения.

И если с утра нет чувства голода, тогда полагаться следует на индивидуальные пищевые привычки, пищевое поведение в целом и связанное с этим качество жизни. Также диетолог отметила, что есть исследования и на предмет быстрого набора веса людьми, которые завтракали через силу, без утреннего чувства голода: такие люди быстро набирали лишние кило.

«Если человек просыпается и не испытывает голода сразу после подъёма с кровати, ему не обязательно завтракать. Возможно, он восполнит свои калории во время плотного обеда. Всё дело в суммарном количестве потребляемых калорий в течение дня. Были исследования, которые показывают, что пропуск завтрака может привести к сокращению приёма калорий. Важно соблюдать баланс общего потребления калорий в течение дня», — подвернула эксперт.

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