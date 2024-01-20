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Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2024, 02:54
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Диетолог перечислила наиболее полезные кисломолочные продукты

У них должен быть короткой срок годности
Врач-диетолог Дарья Русакова перечислила самые полезные для организма кисломолочные продукты. По её словам, это кефир, ряженка, йогурт, простокваша, ацидофилин и бифидок.
Диетолог перечислила наиболее полезные кисломолочные продукты

© Ferra.ru

Диетолог порекомендовала употреблять натуральные продукты без добавленного сахара и пищевых добавок, с адекватным содержанием кисломолочных бактерий и с коротким сроком годности, что свидетельствует о качестве и натуральности продукта.

Самые полезные кисломолочные продукты — средней жирности, потому что обезжиренные ухудшают усвоение кальция, а слишком жирные, 4% и выше, могут негативно повлиять на здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Молоко
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#еда и напитки
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#врач
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#рекомендации
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