Диетолог посоветовал не исключать хлеб из повседневного рациона

Эксперт подчеркнул, что не стоит отказываться от хлеба как продукта повседневного рациона. По словам Тутельяна, нужно отдавать предпочтение хлебу «из цельносмолотого зерна».

«Я хочу подчеркнуть важность хлеба в целом, который нельзя исключать из своего рациона ни в коем случае. Но лучше отдавать предпочтения хлебу из цельносмолотого зерна. В нем больше полезных веществ и больше пищевых волокон, которые нам крайне нужны для пищеварения правильного», — объяснил врач.

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