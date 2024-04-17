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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 апреля 2024, 23:07
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Диетолог посоветовал сытно питаться трижды в день для борьбы с тягой к сладкому

Нужно просто нормально есть
Диетолог Робби Паддик дал рекомендации, как бороться с тягой к сладкой и любой вредной еде.
Диетолог посоветовал сытно питаться трижды в день для борьбы с тягой к сладкому
© Brooke Lark / Unsplash

По словам диетолога, тяга к сладкому может возникать вследствие стресса или недостаточного питания, и тогда организм посылает сигналы о необходимости питательных веществ. Поэтому «стратегия» одна: сытное, то есть полноценное, трёхразовое питание, включая потребление цельных продуктов: мяса, рыбы, овощей.

«Мы также можем испытывать тягу к еде из-за настоящего голода, если мы не едим достаточно или нам не хватает необходимых питательных веществ, таких как белок. Наше тело посылает сигналы голода, побуждая нас удовлетворить наши основные потребности», — рассказал Паддик.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Daily Mail
Автор:Андрей Кадуков
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#питание
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