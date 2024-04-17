Диетолог посоветовал сытно питаться трижды в день для борьбы с тягой к сладкому

По словам диетолога, тяга к сладкому может возникать вследствие стресса или недостаточного питания, и тогда организм посылает сигналы о необходимости питательных веществ. Поэтому «стратегия» одна: сытное, то есть полноценное, трёхразовое питание, включая потребление цельных продуктов: мяса, рыбы, овощей.

«Мы также можем испытывать тягу к еде из-за настоящего голода, если мы не едим достаточно или нам не хватает необходимых питательных веществ, таких как белок. Наше тело посылает сигналы голода, побуждая нас удовлетворить наши основные потребности», — рассказал Паддик.

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