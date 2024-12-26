Диетолог посоветовала есть цитрусовые, чеснок и яйца для избавления от похмелья

Прежде всего врач порекомендовала восстановить водно-солевой баланс, так как похмелье «в значительной степени связано с обезвоживанием». Для этого следует пить воду, изотонические — спортивные, поддерживающие баланс жидкости, минеральных солей и энергии — напитки или безалкогольные травяные коктейли, а также смузи с добавлением электролитов. Помогут устранить похмелье мясные или овощные бульоны, «рассолы от квашеной капусты и маринады от солений».

К продуктам, которые следует есть для борьбы с похмельем, относятся капуста, артишоки, цитрусовые, бананы, чеснок, яйца. «Помочь быстро восстановить уровень помогающего в метаболизме алкоголя витамина С помогут цитрусовые, важных для обмена веществ и нервной системы витаминов группы B — яйца или орехи. Восстановить печень помогут куркума, богатый алицином чеснок, изюм и другие сушёные фрукты. Выделению важной для пищеварения желчи поспособствуют артишоки, также отлично чистят печень богатые глюкозинолатами брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста. Детоксикации организма помогают овсянка и зелёный чай», — отметила диетолог.

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