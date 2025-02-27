Диетолог посоветовала не класть соль в начинки для блинов

По словам эксперта, так организму легче переваривать и усваивать подобную пищу. Кованова отметила, что начинки с мясом, фаршем, слабосолёной рыбой, икрой или творогом перевариваются тяжело. Поэтому лучше «использовать мясные или рыбные форматы без соли и добавок».

К тому же диетолог посоветовала ограничить добавление таких начинок, как сгущённое молоко, варенье и джем, либо заменить их на джем с пониженным содержанием сахара. Кованова считает, что лучший вариант — добавить к блинам овощную тарелку, нарезку или салат и съесть их перед тем, как приступить к употреблению блинов. Специалист подчеркнула, что такой подход замедлит аппетит.

Кроме того, эксперт порекомендовала съедать в день не больше двух блинов.

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