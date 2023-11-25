Диетолог посоветовала пожилым людям отказаться от пельменей

По словам диетолога, в пельменях слишком много для немолодого организма соли и жира, а сочетание мяса с тестом может вызвать проблемы со здоровьем.

К примеру, пельмени могут спровоцировать обострение болезней ЖКТ, поджелудочной железы, очень быстрое и сильное, вплоть до приступа и госпитализации. По мнению Соломатиной, пожилым людям можно есть пельмени не чаще одного-двух раз в месяц, и только в случае полной уверенности в качестве продукта.

«Безусловно, если пожилой человек полностью здоров, то ему можно иногда съесть пельмени. Но такого не бывает. С возрастом у людей появляются хронические болезни и дегенеративные изменения, которые могут протекать в скрытой форме. Пока человек питается нормально, всё может быть в порядке», — посоветовала врач.

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