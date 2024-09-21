Диетолог предупредила о возможности аллергии на рис

Опубликовано 21 сентября 2024, 00:021 мин.
Диетолог предупредила о возможности аллергии на рисНе всегда рис полезен и диабетикам
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что в некоторых случаях может наблюдаться аллергия на рис.
Аллергия на рис может проявляться в виде сыпи на коже, тошноты, одышки. Кроме того, белый очищенный рис не самый полезный продукт для диабетиков.
«Из-за высокого содержания простых углеводов очищенный рис следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом. Кроме того, из-за низкого содержания клетчатки рис может вызвать запоры. В редких случаях встречается аллергия на рис. Её симптомы — сыпь на коже, тошнота, одышка», — пояснила Кашух.
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