Диетолог предупредила о возможности аллергии на рис

Аллергия на рис может проявляться в виде сыпи на коже, тошноты, одышки. Кроме того, белый очищенный рис не самый полезный продукт для диабетиков.

«Из-за высокого содержания простых углеводов очищенный рис следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом. Кроме того, из-за низкого содержания клетчатки рис может вызвать запоры. В редких случаях встречается аллергия на рис. Её симптомы — сыпь на коже, тошнота, одышка», — пояснила Кашух.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.