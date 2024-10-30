Диетолог предупредила о вреде для здоровья модного дубайского шоколада

Опубликовано 30 октября 2024, 00:451 мин.
Диетолог предупредила о вреде для здоровья модного дубайского шоколадаМогут быть проблемы с жёлчным и ЖКТ
Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила о вреде для здоровья новомодного дубайского шоколада. Особенность этого шоколада в том, что продукт приготовлен на верблюжьем молоке.
© Gabriel San Román
По этой причине это крайне калорийный продукт: в 200 граммах содержится свыше тысячи калорий. Но даже при малом употреблении этот шоколад может нанести вред.
Особенно это касается людей с проблемным жёлчным пузырём. Более того, дубайский шоколад может спровоцировать несварение желудка или серьёзное нарушение работы ЖКТ.
«Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще», — предупредила диетолог.
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