Диетолог предупредила о вреде для здоровья модного дубайского шоколада

По этой причине это крайне калорийный продукт: в 200 граммах содержится свыше тысячи калорий. Но даже при малом употреблении этот шоколад может нанести вред.

Особенно это касается людей с проблемным жёлчным пузырём. Более того, дубайский шоколад может спровоцировать несварение желудка или серьёзное нарушение работы ЖКТ.

«Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще», — предупредила диетолог.

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