Диетолог предупредила о вреде в жару для организма майонезных салатов

Опасность заключается в самом майонезе. Журавлёва объяснила, что майонез — сложный продукт и в жару плохо усваивается. Употребление майонеза и продуктов с добавлением этого соуса в жару чревато «перегрузкой» ЖКТ и соответствующих проблем со здоровьем.

«Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой. Но он очень опасен. Переварить такую пищу бывает непросто, а если после него идёт основное, как правило, мясное блюдо, то желудок просто не справится», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.

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