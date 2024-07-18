Диетолог предупредила о вреде в жару для организма майонезных салатов

Опубликовано 18 июля 2024, 02:41
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Диетолог предупредила о вреде в жару для организма майонезных салатовМожет закончиться неприятностями со здоровьем
Врач-диетолог Полина Журавлёва посоветовала в жару не есть майонезные салаты. Такие блюда могут нанести серьёзный вред.
Опасность заключается в самом майонезе. Журавлёва объяснила, что майонез — сложный продукт и в жару плохо усваивается. Употребление майонеза и продуктов с добавлением этого соуса в жару чревато «перегрузкой» ЖКТ и соответствующих проблем со здоровьем.
«Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой. Но он очень опасен. Переварить такую пищу бывает непросто, а если после него идёт основное, как правило, мясное блюдо, то желудок просто не справится», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.
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