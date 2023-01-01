Диетолог предупредила о зависимости от майонеза, если есть его слишком часто

По словам врача, ингредиенты, содержащиеся в составе соуса, воздействуют на опиоидную систему головного мозга, из-за чего может возникнуть зависимость от этого продукта.

Кроме того, майонез задерживает жидкость в организме, поэтому частое его употребление может привести к набору лишнего веса, а некоторые компоненты и вовсе являются аллергенными.

Врач посоветовала заправлять блюда домашним майонезом, который легко готовится.

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