Диетолог предупредила о зависимости от майонеза, если есть его слишком часто

05:12, 01 января 2023
1 мин.
Диетолог предупредила о зависимости от майонеза, если есть его слишком частоТакже это сильный аллерген
Врач-диетолог Маргарита Королева предупредила, что если увлекаться майонезом, можно пристраститься к этому продукту.
Фото: Udachnyesovety.mediasole.ru
По словам врача, ингредиенты, содержащиеся в составе соуса, воздействуют на опиоидную систему головного мозга, из-за чего может возникнуть зависимость от этого продукта.
Кроме того, майонез задерживает жидкость в организме, поэтому частое его употребление может привести к набору лишнего веса, а некоторые компоненты и вовсе являются аллергенными.
Врач посоветовала заправлять блюда домашним майонезом, который легко готовится.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.