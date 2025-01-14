Диетолог предупредила об аллергенности горького шоколада

Поскольку горький шоколад — натуральный продукт, состоящий из измельчённых какао-бобов, без масла какао, на него может быть аллергическая реакция. Проявляться может зудом, отёком гортани, вплоть до анафилактического шока.

Кофеина в чёрном шоколаде не много, однако у некоторых людей могут наблюдаться бессонница, беспокойство и учащённое сердцебиение. Также чёрный шоколад может вызвать расстройство пищеварения.

«Горький шоколад может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от синдрома раздражённого кишечника или язвенного колита. Также этот продукт питания содержит сахар и какао, которые могут способствовать развитию кариеса», — отметила специалист.

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