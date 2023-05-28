Диетолог предупреждает: есть много вишни и черешни опасно!

Вишня и черешня могут быть опасными, если употреблять их в больших количествах. Многие люди ошибочно считают, что эти ягоды являются полезными и низкокалорийными продуктами, поэтому могут не сдерживать себя. Однако это может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за содержания фруктозы в черешне и кислоты в вишне. Диетологи предупреждают, что избыток фруктозы может вызывать расстройство пищеварения и вздутие живота, а слишком сладкие ягоды могут тяжело перевариваться при переедании.

Чтобы употребление ягод было безопасным, рекомендуется соблюдать несколько правил. Не стоит есть более 500 грамм черешни в день и не употреблять её сразу после еды. Желательно подождать 30 минут или час перед едой ягод. Черешню лучше есть как отдельный перекус. Также следует обращать внимание на качество ягод: не употребляйте испорченные или сильно спелые плоды. Ягода должна быть крепкой, не мягкой, и не должно идти сока при нажатии. Рекомендуется есть ягоды медленно, тщательно пережёвывая, чтобы избежать вздутия живота и дать желудку спокойно выполнять свою работу.

Что касается вишни, её следует употреблять в ещё меньших количествах — около 100-200 грамм в день. После еды ягоды рекомендуется полоскать рот, чтобы сохранить здоровье зубов. Если у вас повышенная кислотность желудка, лучше воздержаться от употребления вишни.