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Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2024, 03:27
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Диетолог: при гипертонии нужно не только пить лекарства, но и менять рацион

И прежде всего необходимо отказаться от соли
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва объяснила, что для профилактики высокого давления при гипертонии не всегда достаточно принимать назначенные врачом препараты. В некоторых случаях требуется изменение рациона, в частности, придётся отказаться от соли.

Королёва подчеркнула, что прежде всего это касается тех гипертоников, у кого лишний вес. Давление получится контролировать только в случае коррекции диеты и отказа от ряда продуктов.

«Надо уменьшать количество простых углеводов и жиров в сочетании с простыми углеводами в рационе. Из состава питания убираются рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты, в составе которых сочетаются жиры с сахаром и с солью. Продукты, имеющие в составе соль, ведут не только к увеличению веса, но и к увеличению уровня артериального давления. Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, солёная рыба и т.д.» — объяснила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#здоровье
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#врач
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#рекомендации
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#Гипертония
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