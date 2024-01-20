Диетолог: при гипертонии нужно не только пить лекарства, но и менять рацион

Королёва подчеркнула, что прежде всего это касается тех гипертоников, у кого лишний вес. Давление получится контролировать только в случае коррекции диеты и отказа от ряда продуктов.

«Надо уменьшать количество простых углеводов и жиров в сочетании с простыми углеводами в рационе. Из состава питания убираются рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты, в составе которых сочетаются жиры с сахаром и с солью. Продукты, имеющие в составе соль, ведут не только к увеличению веса, но и к увеличению уровня артериального давления. Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, солёная рыба и т.д.» — объяснила диетолог.

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