Диетолог: принимать травяные чаи и отвары следует по рекомендации врача

Она объяснила, что самому себе не стоит назначать травяные чаи, так как подействовать эти БАДы могут ровно наоборот, чем предполагается. По словам Соломатиной, всё индивидуально: человеку, особенно пожилому, может потребоваться не чай, в случае гипертонического криза, а валерьянка. Поэтому травы следует принимать по рекомендации врача.

«Самому себе, конечно, нельзя прописывать. Потому что у людей может быть гипертонический криз, и чай им в этом случаи не нужен. Нужна валерьянка. Такое часто бывает у пожилых. Тут очень индивидуально», — отметила эксперт.

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