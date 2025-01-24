Диетолог: принимать травяные чаи и отвары следует по рекомендации врача

Опубликовано 24 января 2025, 02:531 мин.
Диетолог: принимать травяные чаи и отвары следует по рекомендации врачаМогут подействовать неожиданно
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила о риске для здоровья приёма травяных чаёв и отваров.
Она объяснила, что самому себе не стоит назначать травяные чаи, так как подействовать эти БАДы могут ровно наоборот, чем предполагается. По словам Соломатиной, всё индивидуально: человеку, особенно пожилому, может потребоваться не чай, в случае гипертонического криза, а валерьянка. Поэтому травы следует принимать по рекомендации врача.
«Самому себе, конечно, нельзя прописывать. Потому что у людей может быть гипертонический криз, и чай им в этом случаи не нужен. Нужна валерьянка. Такое часто бывает у пожилых. Тут очень индивидуально», — отметила эксперт.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.