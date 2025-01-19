Диетолог: пристрастие к гречке влечёт головокружения и гормональные сбои

Соломатина предупредила, что пристрастие к гречке может спровоцировать головокружения и мигрени, гормональные сбои, проблемы с почками, пищеварением и даже зубами. Гречкой нельзя заменить другие гарниры и крупы, в таком случае человек хронически недополучает необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы. «Если есть только гречку каждый день, не добавлять в рацион другие крупы и продукты, организм будет страдать. Например, у человека могут начаться гормональные нарушения», — рассказала врач.

По словам Соломатиной, в день можно съедать в пределах 150–200 граммов. «Если деятельность человека связана с высокими физическими или психическими нагрузками, то можно съесть этой крупы побольше. Всё индивидуально, — объяснила диетолог.

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