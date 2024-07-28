Диетолог призвала есть грушу для профилактики рака прямой кишки

Как заявила эксперт, груша богата клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами. Многочисленные исследования доказали, что этот фрукт помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

В груше среднего размера содержится порядка 6 граммов клетчатки, — 21% от рекомендуемой суточной нормы. Диетические волокна способствуют здоровому пищеварению и помогают снизить риск колоректального рака. Кроме того, клетчатка замедляет переваривание углеводов и усвоение сахара, помогая регулировать уровень сахара в крови.

По словам диетолога, груша также содержит витамин К, который поддерживает свёртываемость крови и здоровье костей, около 8 миллиграммов витамина С, медь, защищающую клетки от повреждений. Груши также богаты калием, который помогает снизить высокое давление, антоцианами, способствующими защите от сердечных заболеваний, и флавоноидами, уменьшающими воспаление.

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