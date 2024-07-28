Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 июля 2024, 06:09
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Диетолог призвала есть грушу для профилактики рака прямой кишки

Очень полезный фрукт
Американский диетолог Николь Эндрюс призвала есть грушу для профилактики рака прямой кишки.
Диетолог призвала есть грушу для профилактики рака прямой кишки
© Moritz Kindler / Unsplash

Как заявила эксперт, груша богата клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами. Многочисленные исследования доказали, что этот фрукт помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

В груше среднего размера содержится порядка 6 граммов клетчатки, — 21% от рекомендуемой суточной нормы. Диетические волокна способствуют здоровому пищеварению и помогают снизить риск колоректального рака. Кроме того, клетчатка замедляет переваривание углеводов и усвоение сахара, помогая регулировать уровень сахара в крови.

По словам диетолога, груша также содержит витамин К, который поддерживает свёртываемость крови и здоровье костей, около 8 миллиграммов витамина С, медь, защищающую клетки от повреждений. Груши также богаты калием, который помогает снизить высокое давление, антоцианами, способствующими защите от сердечных заболеваний, и флавоноидами, уменьшающими воспаление.

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