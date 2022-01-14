Диетолог призвала отказаться от диет

Главная проблема, связанная с тем, чтобы полностью сесть на любую диету, заключается в том, что она обычно оказывается довольно ограничительной. а в это время маркетинг создает менталитет дефицита вокруг праздничных продуктов. Мы начинаем думать: "Это единственный раз, когда я могу это получить, поэтому я должна съесть все это сейчас". А в после праздников мы убеждаемся, что переели.

По словам диетолога, если использовать метафору маятника, то вы либо ставите себе серьезные ограничения, либо чрезмерно себя балуете - и, конечно, ни то, ни другое не очень хорошо, “я считаю, что хорошие отношения с едой - это маятник, который все время качается близко к середине”, – заявила диетолог. Она называет это “интуитивное питание”.

Сото объясняет, что нужно прислушиваться к организму, а не держать в голове определенные команды, которые вы себе сами и установили. Как например, сегодня вы поели конфет, а завтра вам захочется салат, или сок. “Вы должны тянуться к салату или соку, потому что должны понимать, что это будет вкусно, а не потому, что “я должен это съесть” или “я должен провести детоксикацию””, - говорит она.