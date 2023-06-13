Диетолог рассказал, как бороться со скачками давления в жару

Специалист посоветовал регулярно пить воду, чтобы избежать обезвоживания организма. По словам Гинзбурга, воду нужно пить, даже если нет чувства жажда — это состояние может быть запоздалым.

При этом в жару скачки давления наблюдаются и у гипертоников, и у гипотоников. В связи с этим препараты для снижения давления могут иметь выраженное действие. Врач подчеркнул, что людям с повышенным давлением о дозировке летом нужно проконсультироваться с врачом.

А гипотоникам, помимо воды, важно в случае необходимости пить тонизирующие напитки: кофе, женьшень, элеутерококк. Эти напитки способствуют поддержанию тонуса сосудов. И если давление резко понизилось, врач посоветовал съесть что-то солёное.

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