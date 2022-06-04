Диетолог рассказал, как часто можно есть клубнику

Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Клубника — красная ягода, а потому является достаточно сильным аллергеном, поэтому аллергические реакции могут появиться даже у людей, у которых этого состояния никогда не было. В связи с этим есть клубнику рекомендуется есть не более 3 раз в неделю.

«В день за один приём пищи употребляем не более 100–120 граммов, этого будет более чем достаточно», — отметил специалист.

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