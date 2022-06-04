Диетолог рассказал, как часто можно есть клубнику

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Диетолог рассказал, как часто можно есть клубникуИ предупредил, что эта ягода — аллерген
Клубника обладает рядом полезных свойств. В этой ягоде содержится витамин С, поддерживающий иммунитет; кремний, полезный для здоровья кожи, волос и ногтей. В ней мало сахара и низкая калорийность. Но даже в этом случае клубникой нельзя увлекаться, потому что злоупотребление продуктом может спровоцировать аллергию.
Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Клубника — красная ягода, а потому является достаточно сильным аллергеном, поэтому аллергические реакции могут появиться даже у людей, у которых этого состояния никогда не было. В связи с этим есть клубнику рекомендуется есть не более 3 раз в неделю.
«В день за один приём пищи употребляем не более 100–120 граммов, этого будет более чем достаточно», — отметил специалист.
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