Чтобы уменьшить вероятность возникновения возрастных болезней, доктор Михаил Гинзбург рекомендует принимать витамины группы В. Он объясняет, что повышенное содержание токсичного метаболита — гомоцистеина, может способствовать развитию многих заболеваний и ускоренному старению.

Гомоцистеин, возникающий избыточным образом из аминокислоты метионина, может оказывать вредное воздействие на стенки сосудов, приводя к развитию атеросклероза и других проблем с кровеносной системой. Это также связано с ускоренным старением и возникновением различных возрастных заболеваний.

Чтобы предотвратить это, Гинзбург советует уменьшить потребление животных белков с возрастом и регулярно проверять уровень гомоцистеина в организме (норма составляет 5-9 микромоль/литр). Принимая витамины группы В и следуя этим рекомендациям, можно улучшить своё здоровье и качество жизни на поздних этапах жизни.