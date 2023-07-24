Диетолог рассказал, какие витамины помогут бороться с возрастными болезнями

Диетолог рассказал, какие витамины помогут бороться с возрастными болезнямиОтдельно он выделил витамины группы B
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие витамины помогут предотвратить возрастные заболевания
Чтобы уменьшить вероятность возникновения возрастных болезней, доктор Михаил Гинзбург рекомендует принимать витамины группы В. Он объясняет, что повышенное содержание токсичного метаболита — гомоцистеина, может способствовать развитию многих заболеваний и ускоренному старению.
Гомоцистеин, возникающий избыточным образом из аминокислоты метионина, может оказывать вредное воздействие на стенки сосудов, приводя к развитию атеросклероза и других проблем с кровеносной системой. Это также связано с ускоренным старением и возникновением различных возрастных заболеваний.
Чтобы предотвратить это, Гинзбург советует уменьшить потребление животных белков с возрастом и регулярно проверять уровень гомоцистеина в организме (норма составляет 5-9 микромоль/литр). Принимая витамины группы В и следуя этим рекомендациям, можно улучшить своё здоровье и качество жизни на поздних этапах жизни.