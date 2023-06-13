Диетолог рассказал о пользе майонеза

Майонез, хоть и жирный продукт, на самом деле полезен для организма, так как он содержит растительные масла, которые помогают нам быть здоровыми. Это сообщил Алексей Кабанов, диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание». Он рекомендует употреблять две-три чайные ложки майонеза в день, что является оптимальной дозой полезных жиров.

Кабанов отмечает, что майонез содержит холестерин, который нужен для правильной работы клеток и помогает организму производить важные вещества, включая витамин D и половые гормоны. Кроме того, ненасыщенные жиры, которые присутствуют в майонезе, влияют на зрение, делают кожу более упругой и помогают омолаживать организм.

Важно отметить, что не всегда нужно снижать жирность продукции. Например, если заменить майонез на сметану, то мы получим вредные насыщенные жиры животного происхождения, которые содержатся в молочных продуктах. Поэтому майонез с растительными маслами оказывается более полезным вариантом.