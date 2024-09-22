Диетолог рассказал о пользе яблок в борьбе со старением

Он отметил, что, хотя и не сталкивался с исследованиями полезности яблок по их цветовой окраске, но фрукты ярких цветов более насыщены антоцианами и каротиноидами — растительными пигментами из группы флавоноидов. Эти соединения выводят из организма свободные радикалы, препятствуют окислению клетки.

Яблоки содержат много мягкой клетчатки — пектина и грубой, очищающей кишечник и абсорбирующей токсины.

Также у яблок есть одно свойство, которые внешне никак не проявляется: наличие кверцетина. Это биоактивное вещество, которое способствует отдалению старения и возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни.

«Но у яблок есть еще одно свойство, которое никак не проявляется цветом. В них очень много кверцетина — биоактивного вещества, помогающего отдалять старение и возрастные болезни, в частности сердечно-сосудистые заболевания», — подчеркнул диетолог.

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