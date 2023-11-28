Диетолог рассказала, чем можно заменить хлеб людям, с непереносимостью глютена

Отказ от хлеба хорошо скажется на здоровье и при сахарном диабете. Вредным может быть не только белый хлеб, но и ржаной. Его лучше не есть при гастритах, язве желудка, заболеваниях печени, гастритах, болезнях жёлчного пузыря.

Врач порекомендовала заменить хлеб хлебцами. «В современном мире у нас очень разнообразное питание, поэтому если вы решите исключить хлеб из вашего рациона, то сможете легко найти ему замену. А если вы планируете отказаться от хлеба, потому что следите за фигурой, то замените его хлебцами», — объяснила диетолог.

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