Врач-диетолог Марият Мухина предупредила о риске заражения опасным заболеванием — бруцеллёзом, — через парное молоко. Она рекомендует предпочитать пастеризованное, стерилизованное или ультрапастеризованное молоко, так как они проходят обеззараживание и не содержат бактерий, которые могут вызывать бруцеллёз.

Врач настоятельно запретила пробовать и пить парное молоко. Бруцеллёз передаётся от животных к людям и может поражать различные органы и системы организма, включая головной мозг. Поражение мозга может вызывать психологические расстройства, такие как паранойя.

Итак, чтобы избежать риска заражения бруцеллёзом, лучше выбирать обработанные виды молока, такие как пастеризованное или стерилизованное, а парное молоко следует избегать во избежание серьёзных последствий для здоровья. Озабоченность врача объясняется тем, что это заболевание может серьёзно повлиять на здоровье человека и привести к сложным психологическим проблемам.