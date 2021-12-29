Диетолог рассказала, как уменьшить вредность майонеза

Фитнес и здоровье
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Диетолог рассказала, как уменьшить вредность майонезаИ такой ли он вредный, как принято считать
Директор Центра диетологии Анна Мелехина, врач-диетолог, считает, что на самом деле майонез не наносит такого вреда здоровью, о каком принято считать. А также рассказала, как сделать его менее вредным.
По словам диетолога, стоит сравнить содержание жира в майонезе и в масле. В среднестатистическом майонезе содержится примерно 67 процентов жира, а в масле почти 100. Следовательно, заявления по поводу его излишней жирности — недостаточно обоснованы.
Майонез — не тот продукт, который необходим для организма. Но есть его, конечно же, можно.
Анна Мелехина
Врач-диетолог
Она уточнила, что список его ингредиентов состоит из яиц, растительного масла, горчицы, уксуса, сахара и соли, то есть из достаточно безопасных ингредиентов.
Специалист дала рекомендации по снижению калорийности знаменитого соуса. “Можно его смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной (10–15 процентов)”, — советует врач-диетолог.
Источник: Радио “Спутник”