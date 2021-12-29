Диетолог рассказала, как уменьшить вредность майонеза

Она уточнила, что список его ингредиентов состоит из яиц, растительного масла, горчицы, уксуса, сахара и соли, то есть из достаточно безопасных ингредиентов.

Специалист дала рекомендации по снижению калорийности знаменитого соуса. “Можно его смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной (10–15 процентов)”, — советует врач-диетолог.