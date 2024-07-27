Диетолог рассказала, какие продукты не сочетаются с виноградом

Главный «враг» винограда, по словам врача, — молокопродукты. Вместе с молочными продуктами нельзя употреблять фрукты, а виноград — «почти стопроцентное попадание».

«Почти» здесь сыры. Белоусова отметила, что виноград хорошо сочетается с сырами.

При этом нутрициолог развеяла миф о несочетании винограда с дыней и огурцами. По её словам некоторые коллеги считают, что виноград — самостоятельный продукт, однако от горсти плодов с дыней или огурцами ничего с кишечником не произойдёт.

«На самом деле критичное сочетание — это виноград и молочные, кисломолочные продукты. У человека с нелуженым желудком будет элементарно понос. В винограде много сахаров и клетчатки, а молочка с большинством фруктов сочетается критично, с виноградом это почти стопроцентное попадание. Людям, которые куда-то собираются идти, предварительно таких сочетаний лучше не употреблять», — предупредила врач.

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