Диетолог рассказала, какое мороженое — самое полезное

Врач отметила, что домашнее мороженое делается из натуральных продуктов. В состав такого мороженого могут входить творог, сметана, различные ягоды или один вид. «Можно измельчить всё это с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить», — рассказала диетолог.

По словам Королёвой, магазинное мороженое изготавливается с использованием трансжиров и усилителей вкуса, из-за которых в организме накапливается «плохой» холестерин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.